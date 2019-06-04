04 Июня

03 Июня

Популярное

Житель Иркутской области обчищал склад железнодорожного предприятия

Житель Иркутской области обчищал склад железнодорожного предприятия
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 200 тысяч рублей

В Иркутской области транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Чунского района. Он воровал со склада железнодорожного предприятия товарно-материальные ценности и медесодержащие детали. Украденное он сдавал в пункты приёма металлолома.

Молодой человек в течение нескольких дней, ночью, взломав навесной замок, попадал в склад и совершал кражу. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей. Украденное изъято.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Парню грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На севере Бурятии размыло дорогу
На севере Бурятии размыло дорогу
Происшествия, 04.06.2019
Закрыто движение между двумя посёлками
В Улан-Удэ 5-месячная девочка умерла в инфекционной больнице
В Улан-Удэ 5-месячная девочка умерла в инфекционной больнице
Происшествия, 04.06.2019
В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах
В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ
В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ
Происшествия, 04.06.2019
Воровка оставила отпечатки пальцев
Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине
Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине
Происшествия, 04.06.2019
Разница между ними составила шесть часов
Житель Бурятии бросил украденный мотоцикл в поле
Житель Бурятии бросил украденный мотоцикл в поле
Происшествия, 04.06.2019
Мотоцикл был в неисправном состоянии
У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом
У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом
Происшествия, 04.06.2019
Мужчину привлекут к уголовной и административной ответственности
В Бурятии поймали сбежавшего из-под стражи преступника
В Бурятии поймали сбежавшего из-под стражи преступника
Происшествия, 04.06.2019
Людям, которым сообщили о беглеце, выплатят вознаграждение
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия, 04.06.2019
На утро 4 июня лесных пожаров в Бурятии нет
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
Происшествия, 04.06.2019
Обвиняемый признался, что всё это время он чувствовал вину

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^