Житель Иркутской области обчищал склад железнодорожного предприятия

Ущерб составил 200 тысяч рублей



В Иркутской области транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Чунского района. Он воровал со склада железнодорожного предприятия товарно-материальные ценности и медесодержащие детали. Украденное он сдавал в пункты приёма металлолома.



Молодой человек в течение нескольких дней, ночью, взломав навесной замок, попадал в склад и совершал кражу. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей. Украденное изъято.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Парню грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

