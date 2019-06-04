Ущерб составил 200 тысяч рублей
В Иркутской области транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Чунского района. Он воровал со склада железнодорожного предприятия товарно-материальные ценности и медесодержащие детали. Украденное он сдавал в пункты приёма металлолома.
Молодой человек в течение нескольких дней, ночью, взломав навесной замок, попадал в склад и совершал кражу. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей. Украденное изъято.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Парню грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области обчищал склад железнодорожного предприятия
Происшествия, Фото:
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