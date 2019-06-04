В Бурятии вора спугнули соседи

Соседи вышли на шум



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего парня за попытку кражи из частного дома в селе Нижний Саянтуй.



Молодой человек, отжав балконную дверь, проник в дачный дом и пытался вынести имущество. Но вор был замечен бдительными соседями, которые вышли на шум. Тогда парень бросил похищенное и скрылся.



Задержанный ранее не судим, не работает и не учится.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

