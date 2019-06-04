В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ

Воровка оставила отпечатки пальцев



Днём 1 июня в отдел полиции №1 в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась жительница Октябрьского района. Женщина приехала проверить комнату в общежитии в районе ПВЗ, где постоянно не проживает, и обнаружила, что оконная рама взломана, а часть имущества исчезла. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Эксперты-криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и установили личность подозреваемой – 45-летней соседки потерпевшей. Она была задержана сотрудниками уголовного розыска.



Выяснилось, что обе женщины живут в одной секции общежития. Соседка знала, что у её знакомой есть комната в другом общежитии, где та хранит имущество. Она проникла в жилище через окно и украла два телевизора, две чугунные печки и видеомагнитофон. Похищенное гражданка продала.



Женщина не работает, ранее судима за имущественное преступление.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

