В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ

Воровка оставила отпечатки пальцев
Днём 1 июня в отдел полиции №1 в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась жительница Октябрьского района. Женщина приехала проверить комнату в общежитии в районе ПВЗ, где постоянно не проживает, и обнаружила, что оконная рама взломана, а часть имущества исчезла. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Эксперты-криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и установили личность подозреваемой – 45-летней соседки потерпевшей. Она была задержана сотрудниками уголовного розыска.
Выяснилось, что обе женщины живут в одной секции общежития. Соседка знала, что у её знакомой есть комната в другом общежитии, где та хранит имущество. Она проникла в жилище через окно и украла два телевизора, две чугунные печки и видеомагнитофон. Похищенное гражданка продала.
Женщина не работает, ранее судима за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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