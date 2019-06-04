Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Разница между ними составила шесть часов



Два подземных толчка с разницей в шесть часов были зарегистрированы в минувшие сутки в акватории Байкала и в 90 км восточнее озера на территории Бурятии. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН «Интерфакс».



Первое землетрясение произошло в понедельник в 21:34 по местному времени в точке с координатами 53.98 градусов северной широты 109.24 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории Байкала северо-восточнее полуострова Святой Нос, на расстоянии 10 км от берега.



Второе землетрясение произошло во вторник в 3:10 по местному времени в точке с координатами 54.90 градусов северной широты 111.67 восточной долготы. Эпицентр находился в 90 км к востоку от Байкала, в бассейне впадающей в озеро крупной реки Баргузин, на территории Курумканского района Бурятии.



Магнитуда по формуле для Байкальского региона составила 3,1 и 3 соответственно, уточняет «Интерфакс».



