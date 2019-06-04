Разница между ними составила шесть часов
Два подземных толчка с разницей в шесть часов были зарегистрированы в минувшие сутки в акватории Байкала и в 90 км восточнее озера на территории Бурятии. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН «Интерфакс».
Первое землетрясение произошло в понедельник в 21:34 по местному времени в точке с координатами 53.98 градусов северной широты 109.24 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории Байкала северо-восточнее полуострова Святой Нос, на расстоянии 10 км от берега.
Второе землетрясение произошло во вторник в 3:10 по местному времени в точке с координатами 54.90 градусов северной широты 111.67 восточной долготы. Эпицентр находился в 90 км к востоку от Байкала, в бассейне впадающей в озеро крупной реки Баргузин, на территории Курумканского района Бурятии.
Магнитуда по формуле для Байкальского региона составила 3,1 и 3 соответственно, уточняет «Интерфакс».
Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине
Происшествия, Фото:
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