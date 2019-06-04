Мотоцикл был в неисправном состоянии
Утром 2 июня в дежурную часть отделения МВД поступило заявление от жителя села Курумкан о краже неисправного мотоцикла из гаража во дворе дома.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 25-летнего не работающего, ранее судимого сельчанина. Мотоцикл найден на окраине села Курумкан.
Установлено, что подозреваемый проник в гараж путём взлома навесного замка и укатил мотоцикл «ИЖ» 1980 года выпуска. Молодой человек попытался завести транспортное средство, а когда понял, что мотоцикл находится в неисправном состоянии, бросил его в поле и ушёл.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии бросил украденный мотоцикл в поле
Происшествия, Фото:
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