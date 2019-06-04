Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкальское лесохозяйственное объединение». Об этом сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
По версии следствия, он для покупки запасных частей и подготовки автотранспортной техники к пожароопасному периоду перечислил индивидуальному предпринимателю 700 тысяч рублей. Затем попросил предпринимателя за счёт ранее перечисленных денег выдать ему другие запасные части на общую сумму 251 830 рублей. Эти деньги присвоил.
- Кроме того, действуя аналогичным способом, подозреваемый попытался похитить запасные части на общую сумму 100 тысяч рублей, однако был освобождён от занимаемой должности и не смог довести противоправные действия до конца, – сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В настоящее время в отношении бывшего руководителя госучреждения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также по факту покушения на кражу.
В Забайкалье экс-руководитель госучреждения подозревается в краже бюджетных денег
Происшествия, Фото:
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