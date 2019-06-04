Кражу сняла камера видеонаблюдения
Утром 3 июня улан-удэнским полицейским поступило заявление от председателя ТСЖ многоквартирного дома в районе ПВЗ. Заявитель сообщила, что ночью со двора новостройки исчезла плитка из резиновой крошки, закупленная для благоустройства двора.
Камера видеонаблюдения зафиксировала факт кражи. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Украденное изъято.
Мужчина ранее не судим, работает мастером по ремонту оборудования в крупной компании.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ мастер по ремонту украл прорезиненную плитку из двора
Происшествия, Фото:
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