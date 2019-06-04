В центре Братска «накрыли» наркопритон

Мужчина нигде не работает, страдает наркотической зависимостью и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.









В Иркутской области только с начала года пресекли деятельность 10 наркопритонов.











40-летний житель Братска предоставлял свою квартиру в центре города наркозависимым для потребления синтетики.В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские изъяли шприцы и иные приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкцией статьи влечёт наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.