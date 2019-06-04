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В Бурятии подростки вскрыли продуктовый магазин

В Бурятии подростки вскрыли продуктовый магазин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Росгвардейцы нашли воришек под прилавком

Вечером в посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии с охраняемого магазина смешанных товаров на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружила внутри магазина, за прилавком с табачными изделиями, двух подростков.

Задержанные, несовершеннолетние жители Багдарина, были доставлены в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства. У подростков изъято похищенное – табачные изделия на сумму 800 рублей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
кража
 
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