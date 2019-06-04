В Бурятии подростки вскрыли продуктовый магазин

Росгвардейцы нашли воришек под прилавком



Вечером в посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии с охраняемого магазина смешанных товаров на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога».



Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружила внутри магазина, за прилавком с табачными изделиями, двух подростков.



Задержанные, несовершеннолетние жители Багдарина, были доставлены в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства. У подростков изъято похищенное – табачные изделия на сумму 800 рублей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

