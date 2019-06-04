За прошедшие сутки в районах Бурятии зарегистрировано 6 пожаров
В селе Корсаково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен пристрой изнутри. В результате пожара пристрой выгорел на площади 35 кв.м.
Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В Иволгинском районе в местности Улан-Одон сгорело бесхозное строение. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
По этой же причине в республике произошли возгорания сухой травы и мусора в Заиграевском, Кижингинском и Северо-Байкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел пристрой жилого дома
Происшествия, Фото:
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