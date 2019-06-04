Мужчина соврал о краже телефона
37-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным по ч.1 ст.306 УК РФ «Ложный донос».
В ноябре 2018 года мужчина, желая получить страховую выплату за сотовый телефон, купленный в магазине, обратился в полицию. Стражам порядка он заявил, что его новенький гаджет украли в поезде. В этой связи заявление передали в Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские провели проверку и выяснили, что на самом деле кражи телефона не было.
При назначении наказания суд учёл болезненное состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику, то, что подсудимый раскаялся, полностью признал вину, способствовал расследованию дела.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке принятия решения.
Суд приговорил его к 200 часам исправительных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Житель Бурятии отработает 200 часов за ложное заявление о краже
Происшествия, Фото:
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