В Иркутской области владелец магазина ловил рыбу сетями

Двух усольчан поймали за ловлей рыбы сетями



В Иркутской области правоохранители ежедневно выявляют факты незаконной рыбалки.



Так, в субботу на берегу Ангары участковый уполномоченный полиции и инспектор рыбоохраны увидели 30-летнего местного жителя. Он, вопреки закону, расставил сети для ловли рыбы.



В воскресенье инспектор ГИБДД на берегу Ангары в районе посёлка Железнодорожный задержал 50-летнего мужчину, владельца одного из усольских продуктовых магазинов. Мужчина также вылавливал рыбу сетями.



В отношении усольчан составлены административные протоколы за нарушения. Орудия лова изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает, что браконьерам грозит штраф до 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий добычи (вылова).

