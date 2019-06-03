Двух усольчан поймали за ловлей рыбы сетями
В Иркутской области правоохранители ежедневно выявляют факты незаконной рыбалки.
Так, в субботу на берегу Ангары участковый уполномоченный полиции и инспектор рыбоохраны увидели 30-летнего местного жителя. Он, вопреки закону, расставил сети для ловли рыбы.
В воскресенье инспектор ГИБДД на берегу Ангары в районе посёлка Железнодорожный задержал 50-летнего мужчину, владельца одного из усольских продуктовых магазинов. Мужчина также вылавливал рыбу сетями.
В отношении усольчан составлены административные протоколы за нарушения. Орудия лова изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция напоминает, что браконьерам грозит штраф до 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий добычи (вылова).
В Иркутской области владелец магазина ловил рыбу сетями
Происшествия, Фото:
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