Житель Узбекистана поджёг приятеля в Бурятии

Пострадавшего с обширными ожогами доставили в реанимацию



В Бурятии 31 мая заключили под стражу на два месяца жителя Республики Узбекистан. Он обвиняется в покушении на убийстве с особой жестокостью.



28 мая в Кабанском районе Бурятии между двумя жителями Узбекистана на фоне распития алкоголя произошла ссора. Один из них облил строение и спящего в нём приятеля бензином. Мужчина поджёг зажигалкой бензин и сбежал.



Потерпевшего доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии с обширными термическими ожогами. К счастью, врачам удалось спасти мужчину, оказав ему своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

