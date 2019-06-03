Пострадавшего с обширными ожогами доставили в реанимацию
В Бурятии 31 мая заключили под стражу на два месяца жителя Республики Узбекистан. Он обвиняется в покушении на убийстве с особой жестокостью.
28 мая в Кабанском районе Бурятии между двумя жителями Узбекистана на фоне распития алкоголя произошла ссора. Один из них облил строение и спящего в нём приятеля бензином. Мужчина поджёг зажигалкой бензин и сбежал.
Потерпевшего доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии с обширными термическими ожогами. К счастью, врачам удалось спасти мужчину, оказав ему своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
Житель Узбекистана поджёг приятеля в Бурятии
Происшествия, Фото:
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