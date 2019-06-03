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Вандалы осквернили священное для буддистов место в Бурятии

Вандалы осквернили священное для буддистов место в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Нарушителей ищет полиция

В Бурятии вандалы осквернили место строительства буддийской ступы. Инцидент произошёл 1 июня в местности Табан Хурган Мухоршибирского района Бурятии. Строительство вели под руководством Буддийской традиционной Сангхи России и Тугнуйского дацана. Средства на строительство также собирали местные жители.

- 1 июня разрушили и сожгли всё, что было приобретено на средства мухоршибирского народа, все приготовленные изделия для заливки, также лопаты и инструменты, разорван баннер с информацией о «Табан Хурган», а весь приготовленный цемент раскидали на землю, – поделился впечатлениями житель Бурятии в группе «Аноним 03».



«Любое действие, направленное против Будды, его объектов никоим образом не нанесёт вреда самому Будде, а причинит огромные страдания тому, кто это делает», - пишут пользователи Сети. Согласно буддийским представлениям, те, кто когда-либо нанесли вред, зарабатывают негативную карму и навлекают на себя страдания, уверяют верующие.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

- Утром 2 июня в отдел МВД по Мухоршибирскому району поступило сообщение, что в местности «Пять пальцев», около усуса Нарсата, неизвестные разрушили фундамент неохраняемой строящейся буддийской ступы. Повредили деревянную опалубку, фундамент, рассыпали цемент. Органами дознания проводится проверка. Ущерб и причастные лица устанавливаются, – сообщили в министерстве внутренних дел.

По словам местных жителей, теперь место строительства взяли под охрану до завершения работ.


вандализм буддизм
 
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