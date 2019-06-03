В центре Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Авария случилась возле путепровода
Накануне, 2 июня, в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщил «Байкал-Daily» очевидец дорожного происшествия, столкнулись три автомобиля.
- Водитель такси «Максим» совершил столкновение с двумя автомобилями. Таксист врезался в «Тойоту Региус», которая от удара столкнулась с «Тойотой Люсида», - сообщил свидетель ДТП.
Обошлось без пострадавших. Машины получили незначительные механические повреждения.
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Авария случилась возле путепровода
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