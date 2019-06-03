Улан-удэнец обокрал пункт ремонта бензопил

Во время преступления мужчина был пьян



Полицейские задержали подозреваемого в краже из пункта приёма и ремонта бензопил в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



21-летний горожанин, проходя мимо пункта приёма, через окно увидел бензопилы. Парень был пьян и решил украсть бензопилу и компрессор.



Возбуждено уголовное дело. Украденное молодой человек успел продать, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

