Во время преступления мужчина был пьян
Полицейские задержали подозреваемого в краже из пункта приёма и ремонта бензопил в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
21-летний горожанин, проходя мимо пункта приёма, через окно увидел бензопилы. Парень был пьян и решил украсть бензопилу и компрессор.
Возбуждено уголовное дело. Украденное молодой человек успел продать, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал пункт ремонта бензопил
Происшествия, Фото:
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