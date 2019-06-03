Жительница Иркутской области торговала героином из-за нужды

Об этом она заявила полицейским



В Нижнеудинске транспортные полицейские установили личность наркосбытчицы, которая сбывала героин на территории города.



32-летняя женщина была задержана. В ходе допроса она дала признательные показания. Женщина пояснила, что на преступление пошла из-за тяжёлого материального положения и наркотической зависимости.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



