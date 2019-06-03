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Квартирантка украла у читинки мебель и технику

Квартирантка украла у читинки мебель и технику
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги она потратила на себя

В полицию Читы обратилась женщина, которая сообщила о краже из её квартиры холодильника, шкафа и стиральной машины. Выяснилось, что владелица квартиры месяца сдавала её молодой девушке. По истечению срока сдачи жилья женщина обнаружила отсутствие мебели.

Квартиросъёмщицей оказалась 25-летняя ранее судимая девушка. Полицейские выяснили, что подозреваемая продала украденное, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка установили места сбыта украденного и принимают меры к его изъятию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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