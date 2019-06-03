Деньги она потратила на себя
В полицию Читы обратилась женщина, которая сообщила о краже из её квартиры холодильника, шкафа и стиральной машины. Выяснилось, что владелица квартиры месяца сдавала её молодой девушке. По истечению срока сдачи жилья женщина обнаружила отсутствие мебели.
Квартиросъёмщицей оказалась 25-летняя ранее судимая девушка. Полицейские выяснили, что подозреваемая продала украденное, а деньги потратила на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка установили места сбыта украденного и принимают меры к его изъятию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Квартирантка украла у читинки мебель и технику
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водоём полностью промёрз
Причина пожара устанавливается
Подростку стало плохо на экзамене по математике
Такое словосочетание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительным»
Его тело нашли пожарные
На скамье подсудимых оказалась 18-летняя беременная девушка
Проводится доследственная проверка
Происшествия, 02.06.2019
Пострадавшие поселились у родственников
Ему уже предъявлено обвинение
Столкнулись машина с символикой такси и автобус
Очаг был обнаружен вчера
Она была госпитализирована в БСМП
Спасатели поднялись по лестнице на балкон 3 этажа и с помощью слесарного инструмента открыли дверь
Вора испугала сигнализация
Мотоциклиста госпитализировали в больницу уже в состоянии комы