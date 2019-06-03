Мужчина недавно освободился из колонии в Забайкалье
В отдел полиции «Ингодинский» в Чите обратились несколько дачников с сообщениями о краже ценных вещей из домов.
Стражи порядка установили, что к преступлениям причастен 30-летний житель Амурской области. Он отбывал наказание в Забайкальском крае за кражу и месяц назад освободился из колонии.
По фактам хищений с незаконным проникновением в жилище возбуждены уголовные дела. Установлено, что мужчина совершил не менее трёх краж. В настоящий момент он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.
На период следствия подозреваемого заключили под стражу.
Часть украденного изъята и возращена владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Амурчанин обчищал дачи читинцев
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