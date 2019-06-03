Водоём полностью промёрз
В апреле 2019 года Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура с провела проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Биликтуйка в Усольском районе Иркутской области.
- По результатам проверочных мероприятий установлено, что негативное антропогенное воздействие на водные биоресурсы отсутствовало. Причиной случившегося явился замор, возникший в результате полного промерзания мелководного озера и образования донного льда, – сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Предельно допустимая концентрация химических веществ в водоёме не превышена. При лабораторном исследовании образцов погибшей в реке рыбы паразитарных болезней не обнаружено.
В Иркутской области рыба погибла от недостатка воздуха
Происшествия, Фото:
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