В Иркутской области рыба погибла от недостатка воздуха

Водоём полностью промёрз



В апреле 2019 года Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура с провела проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Биликтуйка в Усольском районе Иркутской области.



- По результатам проверочных мероприятий установлено, что негативное антропогенное воздействие на водные биоресурсы отсутствовало. Причиной случившегося явился замор, возникший в результате полного промерзания мелководного озера и образования донного льда, – сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.



Предельно допустимая концентрация химических веществ в водоёме не превышена. При лабораторном исследовании образцов погибшей в реке рыбы паразитарных болезней не обнаружено.





