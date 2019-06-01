В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое взрослых и малыш

Столкнулись машина с символикой такси и автобус
Сегодня, 1 июня в 14.30 часов на Стеклозаводе в Улан-Удэ столкнулись автобус и легковушка «Хонда Партнер» жёлтого цвета с наклейками службы заказа такси «Максим».
- Водитель «Хонда Партнер», следуя по улице Борсоева, в районе дома 109 не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом «Мерседес Спринтер», который подъехал на остановку общественного транспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе 1,5-годовалый малыш.
В автобусе пострадавших нет, уточнили в УГИБДД.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
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Столкнулись машина с символикой такси и автобус
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