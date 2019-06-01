В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое взрослых и малыш













Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Улан-Удэ погиб 41-летний мотоциклист , врезавшийся в грузовик.

Сегодня, 1 июня в 14.30 часов на Стеклозаводе в Улан-Удэ столкнулись автобус и легковушка «Хонда Партнер» жёлтого цвета с наклейками службы заказа такси «Максим».- Водитель «Хонда Партнер», следуя по улице Борсоева, в районе дома 109 не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом «Мерседес Спринтер», который подъехал на остановку общественного транспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе 1,5-годовалый малыш.В автобусе пострадавших нет, уточнили в УГИБДД.Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.