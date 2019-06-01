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В районе Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре

В районе Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она была госпитализирована в БСМП

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 21 пожар, 13 из которых произошли в районах.

В СНТ «60 лет Бурятии» Заиграевского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения дом был объят огнём полностью. Всего к ликвидации возгорания было привлечено 16 работников экстренных служб, 4 единицы спецтехники и 2 единицы вспомогательной техники. 

В результате пожара уничтожен мансардный этаж, произошло частичное обрушение кровли, 1 этаж частично повреждён изнутри. Хозяйка дома получила отравление угарным газом и была госпитализирована в БСМП. 

Причины возгорания устанавливаются.

Ещё один дом горел накануне в селе Хойто-Бэе Иволгинского района. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома полностью, существовала угроза надворным постройкам. 
 
В результате происшествия огнём уничтожена полностью крыша на площади 42 кв.м., закопчены стены в доме на площади 42 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужила неосторожность при курении. 

В ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района произошло загорание дощатых туалета и забора. На момент прибытия первого подразделения санитарная постройка горела полностью.

В результате пожара огнём уничтожен дощатый туалет, повреждён забор. Предположительно причиной пожара послужила детская шалость с огнём. 

По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Закаменском, Прибайкальском, Заиграевском, Бичурском, Селенгинском районах, травы - в Заиграевском, Баргузинском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.  
пожар
 
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