В Бурятии парень пытался залезть в дом-музей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Вора испугала сигнализация



Вчера вечером в селе Тарбагатай молодой человек пытался проникнуть в гостевой дом-музей. Совершить преступление ему помешала сигнализация, установленная в доме.



Вор попытался выставить окно в доме, но в это время сработала охранно-пожарная сигнализация. Он испугался и убежал.



Прибывшие на место сотрудники полиции по отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого. Группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке и центральной улице Тарбагатая задержала мужчину, схожего с ориентировкой.



Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодого человека, 2001 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

