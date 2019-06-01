Вора испугала сигнализация
Вчера вечером в селе Тарбагатай молодой человек пытался проникнуть в гостевой дом-музей. Совершить преступление ему помешала сигнализация, установленная в доме.
Вор попытался выставить окно в доме, но в это время сработала охранно-пожарная сигнализация. Он испугался и убежал.
Прибывшие на место сотрудники полиции по отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого. Группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке и центральной улице Тарбагатая задержала мужчину, схожего с ориентировкой.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодого человека, 2001 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии парень пытался залезть в дом-музей
Происшествия, Фото:
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