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Иркутянка перевела аферистам более 800 тысяч

Иркутянка перевела аферистам более 800 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники предложили ей получить несуществующую компенсацию за поддельные фармацевтические товары

На днях в отдел полиции №5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что осталась без сбережений, поверив неизвестным ей людям, пообещавшим крупную компенсацию.

Как пояснила иркутянка, с ней связался мужчина и представился сотрудником столичного контрольно-ревизионного управления. Он заявил, что женщине якобы положена крупная денежная выплата за приобретённые ранее фармацевтические товары, признанные поддельными. Детали получения финансовой компенсации он предложил обсудить со специалистами, которые должны ей позвонить.

В последующем аферисты, развивая легенду в течение почти трёх месяцев, предложили женщине оплатить налог, услуги курьера и прочие затраты. Поверив убедительно общавшимся с ней собеседникам, пенсионерка отправилась в магазин сотовой связи, где при помощи терминала перевела на счета, названные злоумышленниками, в общей сложности 866 тысяч рублей.

В конце мая пожилая женщина, так и не дождавшись обещанных денег, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в органы внутренних дел.

Как установили оперативники, звонили аферисты из Москвы. В настоящее время указанные заявительницей номера телефонов недоступны.

Данная схема достаточно широко распространена у мошенников. Как правило, они владеют информацией о том, какие товары и когда приобретала их потенциальная жертва, знают их имена и возраст.

С начала этого года при аналогичных обстоятельствах в регионе пострадали больше 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенники
 
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