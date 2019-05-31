13 из них зарегистрированы в районах республики
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров, 13 из которых произошли в районах республики.
В городе Кяхта произошёл пожар в бесхозном кирпичном строении. На момент прибытия подразделения пожарной охраны горел деревянный оконный проём. В результате пожара оконный проём повреждён на площади 1 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
- По этой же причине произошли загорания мусора в Заиграевском, Баргузинском, Прибайкальском, Хоринском, Северобайкальском районах, травы – в Кяхтинском районе, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в посёлке Селенгинск Кабанского района горел микроавтобус.
За сутки в Бурятии произошло 19 пожаров
Происшествия, Фото:
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