Пожар ликвидировали местные жители Хоринского района
В 16:49 на пульт дежурного Хоринского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии поступило сообщение о произошедшем пожаре в фельдшерско-акушерском пункте, принадлежащем ГБУЗ ЦРБ «Хоринская ЦРБ».
Возгорание было ликвидировано местным населением.
- В результате пожара повреждена наружная стена ФАП на площади 3 кв.м., дощатая калитка на площади 2 кв.м. Предположительно причиной пожара послужила шалость детей с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за детской шалости горел фельдшерско-акушерский пункт
Происшествия, Фото:
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