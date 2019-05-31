В Бурятии из-за детской шалости горел фельдшерско-акушерский пункт

Пожар ликвидировали местные жители Хоринского района



В 16:49 на пульт дежурного Хоринского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии поступило сообщение о произошедшем пожаре в фельдшерско-акушерском пункте, принадлежащем ГБУЗ ЦРБ «Хоринская ЦРБ».



Возгорание было ликвидировано местным населением.



- В результате пожара повреждена наружная стена ФАП на площади 3 кв.м., дощатая калитка на площади 2 кв.м. Предположительно причиной пожара послужила шалость детей с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



