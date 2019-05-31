В Забайкалье женщина угнала машину приятеля

Девушка после застолья решила покататься по городу



В ОМВД России по Хилокскому району поступило заявление от 52-летнего владельца автомобиля «Тойота Карина» об угоне. Мужчина распивал спиртное в компании знакомых. Позже, выйдя на улицу, не обнаружил свой автомобиль, стоящий во дворе дома.



В результате розыска сотрудники уголовного розыска установили 29-летнюю женщину, которая ранее попадала в поле зрения полицейских за аналогичное преступление. Выяснилось, что подозреваемая, после того как ее приятели уснули, забрала ключи от машины, чтобы покататься по городу. Не справившись с управлением, женщина врезалась в стоящий на обочине трактор.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.



