Вероятной причиной пожара стала неисправность систем и механизмов
30 мая в посёлке Селенгинск Кабанского района загорелся микроавтобус.
В результате пожара повреждён салон и моторный отсек микроавтобуса на площади 10 кв. м.
- Вероятно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел микроавтобус
Происшествия, Фото:
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