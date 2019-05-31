В Бурятии горел микроавтобус

Вероятной причиной пожара стала неисправность систем и механизмов



30 мая в посёлке Селенгинск Кабанского района загорелся микроавтобус.



В результате пожара повреждён салон и моторный отсек микроавтобуса на площади 10 кв. м.



- Вероятно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



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