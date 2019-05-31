У улан-удэнцев на улице изъяли наркотики

Оба мужчины ранее судимы



Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии изъяли наркотические средства у улан-удэнцев.



Вечером 29 мая во дворе на улице Гарнаева сотрудники полиции задержали ранее судимого за наркопреступления 35-летнего горожанина. У него обнаружено более 300 граммов марихуаны.



Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении злоумышленника составлен административный протокол за употребление запрещённых веществ. Ведётся следствие.



Также вечером на улице Подлесная сотрудники нарконтроля задержали 27-летнего улан-удэнца. У него изъято около 0,5 граммов синтетического наркотического средства. Мужчина также ранее судим за преступления имущественного характера.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

