Сгорело около 30 гектаров
В Бурятии потушили лесной пожар на площади 28 га, который произошёл 29 мая в Тарбагатайском районе. В тушении было задействовано более 60 человек, из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей, также было задействовано 12 лесопожарных машин, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
На утро 31 мая работ по тушению лесных пожаров не проводится.
- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, – сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозит штраф.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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