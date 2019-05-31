31 Мая

30 Мая

Популярное

В Бурятии потушили крупный лесной пожар

В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорело около 30 гектаров

В Бурятии потушили лесной пожар на площади 28 га, который произошёл 29 мая в Тарбагатайском районе. В тушении было задействовано более 60 человек, из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей, также было задействовано 12 лесопожарных машин, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

На утро 31 мая работ по тушению лесных пожаров не проводится.

- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, – сообщили в агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозит штраф.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ больной украл из «скорой» дорогой кардиограф
В Улан-Удэ больной украл из «скорой» дорогой кардиограф
Происшествия, 31.05.2019
Вору резко «стало лучше», когда он заметил свою добычу
В Иркутской области перед судом предстанут бутлегеры
В Иркутской области перед судом предстанут бутлегеры
Происшествия, 31.05.2019
Они незаконно торговали алкогольной продукцией в 40 торговых объектах
В Улан-Удэ ищут вора из госпиталя для ветеранов
В Улан-Удэ ищут вора из госпиталя для ветеранов
Происшествия, 31.05.2019
Посетительницу госпиталя для ветеранов войн в Улан-Удэ обворовали
В Бурятии парень угнал и разбил машину родственницы
В Бурятии парень угнал и разбил машину родственницы
Происшествия, 31.05.2019
Этого бы не произошло, если бы супруг женщины нарочно не выбросил ключи от автомобиля
В Улан-Удэ прооперировали одного из пострадавших на батуте детей
В Улан-Удэ прооперировали одного из пострадавших на батуте детей
Происшествия, 31.05.2019
В минздраве опровергли слухи о якобы умершем ребёнке
Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
Происшествия, 31.05.2019
Первый канал снял сюжет о перевернувшемся в Улан-Удэ батуте с детьми
В Улан-Удэ появилось новое видео перевернувшегося батута с детьми
В Улан-Удэ появилось новое видео перевернувшегося батута с детьми
Происшествия, 31.05.2019
Адвокат поясняет: виновным в ЧП с батутом может грозить до 6 лет лишения свободы
В Бурятии владелец пилорамы незаконно рубил лес
В Бурятии владелец пилорамы незаконно рубил лес
Происшествия, 31.05.2019
Он рубил деревья не на своей деляне

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^