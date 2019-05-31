В Улан-Удэ больной украл из «скорой» дорогой кардиограф

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вору резко «стало лучше», когда он заметил свою добычу



В Улан-Удэ скорая помощь приехала по вызову в компьютерный клуб, где одному из посетителей стало плохо. Больного повезли в больницу. По дороге пациент обратил внимание на медицинскую сумку.



Подъехав к больнице, он сказал медикам, что ему стало лучше, и отказался от госпитализации. Выходя из кареты скорой медицинской помощи, больной вместе со своими вещами прихватил сумку с кардиографом стоимостью 85 тысяч рублей.



Уже на улице открыв сумку и обнаружив не очень ценную для себя вещь, мужчина выбросил кардиограф и отправился по своим делам. Позже медицинские работники обнаружили пропажу и сообщили в полицию. Ориентировка была передана всем группам задержания вневедомственной охраны. Вчера на остановке общественного транспорта наряд Росгвардии заметил мужчину, схожего с ориентировкой.



28-летний подозреваемый сознался в содеянном. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.





