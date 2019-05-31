В Иркутской области перед судом предстанут бутлегеры

Они незаконно торговали алкогольной продукцией в 40 торговых объектах



В Иркутской области завершено расследование деятельности организованной группы бутлегеров. Им инкриминируется незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, а также незаконное использование средств индивидуализации товаров.



Четверо подозреваемых были задержаны летом 2018 года. На складах, а также из розничной сети изъято 12 тысяч литров различных алкогольных напитков и около 40 тысяч пачек сигарет без маркировки. Общая рыночная стоимость товаров, находящихся в незаконном обороте, превысила 5 миллионов рублей.



Сейчас эта продукция передана в уполномоченную организацию и подлежит уничтожению.



- Собранные сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции материалы позволили не только изобличить подозреваемых, но и вскрыть разветвлённую сеть реализации фальсифицированных алкогольных напитков, включавшую 40 торговых объектов в 4 районах области: Иркутском, Братском, Усольском и Черемховском, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Преступники переоборудовали участок в одном из садоводств под нелегальную базу, где хранились горячительные напитки различных наименований, табачные изделия. Для конспирации продажа немаркированной алкогольной продукции велась исключительно «проверенным клиентам» и не допускалась малознакомым или незнакомым лицам.



Операция по задержанию подозреваемых проводилась в Ангарске с участием спецназа управления Росгвардии. В дальнейшем полиция провела 14 обысков, изъяв значительную партию нелегального спиртного, сигарет, автомобили, используемые для транспортировки, денежные средства в различной валюте.



В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



