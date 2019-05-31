В Улан-Удэ ищут вора из госпиталя для ветеранов

Посетительницу госпиталя для ветеранов войн в Улан-Удэ обворовали



Вчера в помещении Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн на улице Столбовая в Улан-Удэ произошла кража. Неизвестный стащил телефон, оставленный посетительницей на кресле.



Ущерб составил 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы подозреваемого: на вид около 45 лет, европейской внешности, плотного телосложения.



Информацию о личности и местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012) 43-52-84, 43-02-02, 8-914-844-67-00, либо на 102, 112.





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