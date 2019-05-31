В Бурятии парень угнал и разбил машину родственницы

Этого бы не произошло, если бы супруг женщины нарочно не выбросил ключи от автомобиля
Утром 30 мая в отдел полиции «Онохойский» в Заиграевском районе обратилась 29-летняя жительница одного из садоводческих товариществ. У неё угнали машину «Toyota Vitz», которая владелица оценила в160 тысяч рублей.
Она рассказала, что накануне на своём автомобиле вместе с супругом приехала к родственнице. После застолья супруг женщины, не желая, чтобы она села за руль, выбросил ключи от автомобиля.
Не найдя их, женщина ушла домой пешком, оставив автомобиль около дома. На следующий день, вернувшись за машиной, владелица нашла её в аварийном состоянии.
Был задержан 25-летний родственник автовладелицы.
Оказалось, что после того, как гости ушли домой, молодой человек нашёл выброшенные ключи. Не имея прав управления транспортным средством, он не смог далеко отъехать и врезался в бетонный столб. Пытаясь скрыть следы преступления, он поставил разбитый автомобиль на место, а ключи выбросил.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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