Житель Бурятии нарубил деревьев на 190 тысяч

Он не работает, ранее не судим



В полицию с заявлением обратился главный лесничий Хоринского участкового лесничества. Он сообщил о том, что в 5 километрах от села Булум неизвестные незаконно вырубили более 14 кубометров леса. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 190 тысяч рублей.



Позже был задержан 34-летний местный житель.



Гражданин не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело. Также в отношении гражданина составлен административный протокол – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



