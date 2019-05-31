Он не работает, ранее не судим
В полицию с заявлением обратился главный лесничий Хоринского участкового лесничества. Он сообщил о том, что в 5 километрах от села Булум неизвестные незаконно вырубили более 14 кубометров леса. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 190 тысяч рублей.
Позже был задержан 34-летний местный житель.
Гражданин не работает, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело. Также в отношении гражданина составлен административный протокол – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии нарубил деревьев на 190 тысяч
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