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Житель Бурятии повалил женщину на улице и ограбил

Житель Бурятии повалил женщину на улице и ограбил
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отобрал телефон

Утром 29 мая в дежурную часть в Закаменске обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина отобрал у неё сотовый телефон на улице. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Позже был задержан 27-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Установлено, что преступник приметил у женщины, выходящей из питейного заведения в одиночестве, сотовый телефон. Проследовав за ней несколько метров, повалил на землю и отобрал имущество.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, возвращено владелице.

Также в отношении мужчины составлен административный протокол - за потребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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