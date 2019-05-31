Он отобрал телефон
Утром 29 мая в дежурную часть в Закаменске обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина отобрал у неё сотовый телефон на улице. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Позже был задержан 27-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Установлено, что преступник приметил у женщины, выходящей из питейного заведения в одиночестве, сотовый телефон. Проследовав за ней несколько метров, повалил на землю и отобрал имущество.
Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, возвращено владелице.
Также в отношении мужчины составлен административный протокол - за потребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии повалил женщину на улице и ограбил
Происшествия, Фото:
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