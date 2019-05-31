Житель Бурятии повалил женщину на улице и ограбил

Он отобрал телефон



Утром 29 мая в дежурную часть в Закаменске обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина отобрал у неё сотовый телефон на улице. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Позже был задержан 27-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.



Установлено, что преступник приметил у женщины, выходящей из питейного заведения в одиночестве, сотовый телефон. Проследовав за ней несколько метров, повалил на землю и отобрал имущество.



Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, возвращено владелице.



Также в отношении мужчины составлен административный протокол - за потребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

