В Бурятии за день сбили трёх пешеходов, один погиб











В 10 часов вечера произошло ДТП на улице Конечная в Улан-Удэ.



59-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 56-летнего мужчину. Он получил травмы различной степени тяжести.



Виновник был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,76 мг/л.









За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло три наезда на пешехода, один со смертельным исходом. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.Ночью в посёлкеМуйского района 20-летний водитель «Тойоты Короны» в районе центральной котельной сбил 38-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.- Водитель не имеет прав управления транспортным средством, - уточнили в Госавтоинспекции.В 12.30 часов дня в Улан-Удэ 25-летний водитель «Хонды Степвагон»в районе дома № 86, поворачивая направо в сторону ГАТП-3, сбил 88-летнюю бабушку.Пожилая женщина с травмами была госпитализирована в БСМП.