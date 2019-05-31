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В Бурятии за день сбили трёх пешеходов, один погиб

В Бурятии за день сбили трёх пешеходов, один погиб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В одном случае водитель был пьян

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло три наезда на пешехода, один со смертельным исходом. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ночью в посёлке Таксимо Муйского района 20-летний водитель «Тойоты Короны» в районе центральной котельной сбил 38-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

- Водитель не имеет прав управления транспортным средством, - уточнили в Госавтоинспекции.




В 12.30 часов дня в Улан-Удэ 25-летний водитель «Хонды Степвагон» на улице Гагарина в районе дома № 86, поворачивая направо в сторону ГАТП-3, сбил 88-летнюю бабушку.

Пожилая женщина с травмами была госпитализирована в БСМП. 

В 10 часов вечера произошло ДТП на улице Конечная в Улан-Удэ.

59-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 56-летнего мужчину. Он получил травмы различной степени тяжести.

Виновник был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,76 мг/л. 




ДТП смерть
 
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