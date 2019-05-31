В Улан-Удэ столкнулись грузовик, «Хонда» и маршрутка

ДТП произошло возле рынка «Динамо»
Вчера, 30 мая около 16.30 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.
Возле остановки «Динамо» ехавший в направлении центра города грузовик перед пешеходным переходом врезался в «Хонду Одиссей». «Хонду» по инерции бросило вперёд, и она столкнулась с микроавтобусом «Фиат Дукато» - пассажирской маршруткой. Номер маршрута остался неизвестным, так как водитель после аварии водитель снял табличку.
Пострадавших в ДТП нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 29 мая в Бурятии произошло три ДТП
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В одном случае водитель был пьян
ДТП произошло возле рынка «Динамо»
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