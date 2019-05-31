В Бурятии владелец пилорамы незаконно рубил лес

Он рубил деревья не на своей деляне



В ходе проверки пилорамы, расположенной в посёлке Россошино Баунтовского района, принадлежащей местному жителю, контролирующие органы обнаружили деловую древесину. Объём хранящейся на территории пилорамы древесины значительно превышал объём, разрешенный гражданину к заготовке на территории государственного лесного фонда.



Обследованием установлено, что фактически отведённую лесоделяну собственник пилорамы не освоил. 63 лиственницы он вырубил на территории Витимского лесничества. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 370 тыс. рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Проводится предварительное следствие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



