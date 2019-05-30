Будучи пьяным он сообщил по номеру «112» о готовящемся взрыве магазина
Районный суд города Иркутска признал виновным 26-летнего местного жителя в совершении ложного сообщения о готовящемся взрыве.
Судом установлено, что житель города Иркутска в декабре 2018 года, находясь в сквере имени Кирова в состоянии алкогольного опьянения, совершил звонок с сотового телефона по номеру «112» и сообщил оперативному дежурному диспетчерской службы ложную информацию о минировании магазина «Слата». После сообщения о готовящемся взрыве к зданию магазина незамедлительно прибыли сотрудники МВД, МЧС и скорой помощи.
По мнению обвинения, в результате действий была создана опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба. Учитывая это, суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Иркутской области.
Иркутянин осуждён за ложное сообщение о минировании
Происшествия, Фото:
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