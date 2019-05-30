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Улан-удэнец поплатился за излишнюю доверчивость

Улан-удэнец поплатился за излишнюю доверчивость
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он регулярно выпивал с ворами и оставлял их одних в квартире

25 мая в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 62-летний местный житель. Пенсионер рассказал стражам, что с начала мая у него из квартиры украли сотовый телефон, швейные машинки, продукты питания и банковские карты.

8 мая пенсионер выпивал с малознакомыми ему людьми у себя дома. Вечером несколько раз выходил в магазин, оставляя гостей одних в квартире. После завершения застолья гости ушли, похитив сотовый телефон и банковскую карту, с которой сняли 23 тысячи рублей.

Через несколько дней, уже 14 мая, мужчина распивал спиртные напитки с соседями, после чего уехал к дочери, оставив квартиру на собутыльников. Вернувшись через несколько дней, обнаружил, что из квартиры похищены вещи и банковская карта, с которой сняли 7 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в этих преступлениях - троих ранее судимых местных жителей.

На них возбуждены уголовные дела о краже. Следствие продолжается. Похищенное частично изъято, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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