В Иркутской области убили владелицу салона ритуальных услуг

В лесу подозреваемый поджёг машину и сбежал.









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В городе Усть-Илимск раскрыли убийство 47-летней владелицы салона ритуальных услуг. По подозрению задержан 31-летний подозреваемый, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.По версии следствия, 27 мая мужчина возле территории ритуального комплекса напал на его владелицу. Убийца нанёс женщине несколько ножевых ранений. Затем бросил её в свой автомобиль и уехал в лесу.- В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за убийство. Сейчас следователи проводят с ним необходимые следственные действия, - уточнили в Следственном управлении.На допросе подозреваемый пояснил, что мотивом преступления стала обида на женщину. Она выразилась в его адрес нецензурной бранью.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.