30 Мая

29 Мая

Популярное

Москвич продал иркутской больнице незаконный прибор за 700 тысяч

Москвич продал иркутской больнице незаконный прибор за 700 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину оштрафовали

В Иркутске перед судом предстал житель Москвы. Он признан виновным в сбыте незарегистрированного медицинского изделия.

В 2017 году москвич, будучи представителем московской фирмы в рамках заключенного государственного контракта сбыл в Иркутскую городскую клиническую больницу №3 медицинское изделие для измерения внутричерепного давления. Больнице прибор обошёлся более чем в 700 тысяч рублей. Однако он был не зарегистрирован в установленном порядке.

Во время следствия обвиняемый в полном объёме возместил ущерб, причинённый больнице.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области. Мужчине назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.


больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите сотрудница супермаркета закупалась с чужой карты
В Чите сотрудница супермаркета закупалась с чужой карты
Происшествия, 30.05.2019
Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет  
В Бурятии «чёрный лесоруб» менял показания
В Бурятии «чёрный лесоруб» менял показания
Происшествия, 30.05.2019
На оглашение приговора мужчина не явился
В Бурятии горели бесхозные строения, дача и зимовье
В Бурятии горели бесхозные строения, дача и зимовье
Происшествия, 30.05.2019
Всего за сутки в Бурятии произошло 24 пожара
В Бурятии умер мужчина, спаливший лес на 715 миллионов
В Бурятии умер мужчина, спаливший лес на 715 миллионов
Происшествия, 30.05.2019
Обвиняемый скончался незадолго до суда
Улан-удэнцы на «тропе здоровья» встретили медвежонка
Улан-удэнцы на «тропе здоровья» встретили медвежонка
Происшествия, 30.05.2019
Любителей прогулок призывают к бдительности и осторожности  
В Бурятии из-за непотушенной сигареты сгорели постройки
В Бурятии из-за непотушенной сигареты сгорели постройки
Происшествия, 30.05.2019
Пожар произошёл в посёлке Новоильинск Заиграевского района
Лжеадвокат «развёл» забайкальца на миллион рублей
Лжеадвокат «развёл» забайкальца на миллион рублей
Происшествия, 30.05.2019
Полицейские устанавливают личности подозреваемых
В Усолье-Сибирском рецидивист прятался на чердаке
В Усолье-Сибирском рецидивист прятался на чердаке
Происшествия, 30.05.2019
Его не могли найти несколько месяцев
В Забайкалье в кармане осуждённого нашли телефон
В Забайкалье в кармане осуждённого нашли телефон
Происшествия, 30.05.2019
Осуждённого конвоировали из Амурской области в Читу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^