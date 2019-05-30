Мужчину оштрафовали
В Иркутске перед судом предстал житель Москвы. Он признан виновным в сбыте незарегистрированного медицинского изделия.
В 2017 году москвич, будучи представителем московской фирмы в рамках заключенного государственного контракта сбыл в Иркутскую городскую клиническую больницу №3 медицинское изделие для измерения внутричерепного давления. Больнице прибор обошёлся более чем в 700 тысяч рублей. Однако он был не зарегистрирован в установленном порядке.
Во время следствия обвиняемый в полном объёме возместил ущерб, причинённый больнице.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области. Мужчине назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Москвич продал иркутской больнице незаконный прибор за 700 тысяч
Происшествия, Фото:
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