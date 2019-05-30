В Бурятии «чёрный лесоруб» менял показания

На оглашение приговора мужчина не явился



Жители посёлка Усть-Баргузин объединились для незаконной рубки леса. Группа орудовала с марта 2017 по февраль 2018 года до тех пор, пока их не задержали полицейские.



Один из преступников вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении него суд вынес обвинительный приговор. Данный приговор отменён Верховным судом Бурятии в январе 2019 года, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.



При новом рассмотрении дела «чёрный лесоруб» уже отказался признавать вину и дал суду другие показания. Суд вновь признал его виновным по всем 7 эпизодам преступлений. Мужчину приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскали расходы на оплату услуг адвоката в размере 65 тысяч рублей.



- Согласно приговору, мужчина должен был взят под стражу в зале суда немедленно, однако, он на провозглашение приговора не явился, и был арестован только на следующий день и водворён в ИВС ОМВД Баргузинского района, – сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Осуждённый подал апелляционную жалобу на приговор, которая будет рассмотрена Верховным судом республики.



Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.

