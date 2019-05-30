На оглашение приговора мужчина не явился
Жители посёлка Усть-Баргузин объединились для незаконной рубки леса. Группа орудовала с марта 2017 по февраль 2018 года до тех пор, пока их не задержали полицейские.
Один из преступников вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении него суд вынес обвинительный приговор. Данный приговор отменён Верховным судом Бурятии в январе 2019 года, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
При новом рассмотрении дела «чёрный лесоруб» уже отказался признавать вину и дал суду другие показания. Суд вновь признал его виновным по всем 7 эпизодам преступлений. Мужчину приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскали расходы на оплату услуг адвоката в размере 65 тысяч рублей.
- Согласно приговору, мужчина должен был взят под стражу в зале суда немедленно, однако, он на провозглашение приговора не явился, и был арестован только на следующий день и водворён в ИВС ОМВД Баргузинского района, – сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Осуждённый подал апелляционную жалобу на приговор, которая будет рассмотрена Верховным судом республики.
Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.
В Бурятии «чёрный лесоруб» менял показания
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего за сутки в Бурятии произошло 24 пожара
Обвиняемый скончался незадолго до суда
Любителей прогулок призывают к бдительности и осторожности
Пожар произошёл в Иволгинске
Пожар произошёл в посёлке Новоильинск Заиграевского района
Из кассы они забрали 144 тысячи
Полицейские устанавливают личности подозреваемых
Его не могли найти несколько месяцев
Он врезался в «Волгу»
Осуждённого конвоировали из Амурской области в Читу
Сумку нашли вчера на остановке «Виадук». ВИДЕО
Наезд произошёл вне зоны «зебры»
Школьника наградили за смелость
ДТП произошло на трассе ночью
Бывший контрактник оказался закладчиком