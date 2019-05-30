Всего за сутки в Бурятии произошло 24 пожара
В Бурятии за сутки произошло 24 пожара, 18 из которых произошли в районах республики, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В СНТ «Росинка» Заиграевского района произошло загорание в дачном доме. В результате пожара уничтожена крыша дачного дома на площади 15 кв. м. Предположительно, пожар произошёл из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, а именно была нарушена целостность изоляции, что послужило причиной короткого замыкания.
В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района объектом пожара стало засыпное зимовье. На момент прибытия первого подразделения горела стена зимовья. В результате пожара повреждена стена зимовья на площади 12 кв. м. Причиной, вероятно, также послужило нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, а именно при монтаже были допущены скрутки медного и алюминиевого проводов, что привело к перегреву проводов, короткому замыканию и последующему возгоранию.
В селе Мухоршибирь Мухоршибирского района объектом пожара стали надворные постройки, на момент прибытия пожарных горел сеновал. В результате загорания уничтожен сеновал, повреждён забор на общей площади 44 кв. м. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём.
Также, вероятно, по причине неосторожного обращения с огнём произошли пожары в селе Нижний Торей Джидинского района и в посёлке Новоильинск Заиграевского района. Объектами пожаров стали неэксплуатируемое и бесхозное строения. В результате пожаров строения уничтожены огнём на площадях 56 кв. м. и 35 кв. м.
По этой же причине произошли загорания мусора произошли в Селенгинском, Хоринском, Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах, травы – в Баунтовском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 мая в Бурятии поджигатели уничтожили здание архива. В этот же день из-за непотушенной сигареты сгорели постройки.
В Бурятии горели бесхозные строения, дача и зимовье
Происшествия, Фото:
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