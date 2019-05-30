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В Бурятии умер мужчина, спаливший лес на 715 миллионов

В Бурятии умер мужчина, спаливший лес на 715 миллионов
Происшествия, 
Обвиняемый скончался незадолго до суда

18 мая 2018 года житель посёлка Майский Курумканского района Бурятии бросил непотушенный окурок от сигареты в лесу на сухую траву. Погода в тот день была жаркой и ветреной. Трава загорелась, а огонь перекинулся на лес. В результате выгорело 2 953 га леса, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

Ущерб, причинённый окружающей среде, экологии леса и лесному фонду агентства лесного хозяйства, составил более 715 миллионов.

Виновника пожара нашли. На него возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём».

Мужчина жил один, у него не было семьи. Вскоре уголовное дело было приостановлено из-за его болезни.

В конце апреля 2019 года уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Мужчина умер, не успев предстать перед судом.

Взыскать крупный ущерб теперь не с кого.

смерть лесные пожары
 
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