Улан-удэнцы на «тропе здоровья» встретили медвежонка

Жителей Улан-Удэ призывают к бдительности и осторожности.















Активисты трекингового центра «Егора» во время прогулки на «Тропе здоровья» в Улан-Удэ увидели медвежонка. Неожиданная встреча состоялась около 19 часов 28 мая.- Прогуливаясь по «Тропе здоровья» на Верхней Берёзовке, чуть не доходя до развилки «Дивизка-Снежинка», увидели медвежонка, примерно в 100 метрах от тропы. В наш обзор попал он один, но, честно говоря, глубже и всматриваться не стали – неизвестно, на каком удалении была его мама. Поэтому, пятясь, пошли обратно, в сторону Этнографического музея, - рассказал «Байкал-Daily» активист центра Алексей Сланский.«Тропа здоровья» тянется от лыжной базы «Снежинка» на Аршане до Этнографического музея. Тропа популярна среди любителей прогулок на свежем воздухе и прекрасно подходит для активного отдыха, тренировок в черте города. Поэтому в центре посчитали нужным сообщить о появлении там медведей.