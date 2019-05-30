Ангарчане напали на заправку с пистолетом. Видео

Преступление они совершили в ночь на 30 апреля. Около 3 часов ночи в дверь АЗС постучал неизвестный мужчина в маске. Угрожая пистолетом он заставил работницу заправки открыть дверь, а затем забрал из кассы 144 тысячи рублей.











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В Ангарске полицейские задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в разбойном нападении на заправку в 8 микрорайоне.Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, получили информацию с описанием внешности разбойников. Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 24-летние местные жители, ранее судимые за аналогичные преступления.Возбуждено уголовное дело по «Разбой». Проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.