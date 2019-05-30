В Бурятии поджигатели уничтожили здание архива

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл в Иволгинске



Накануне в Бурятии произошло два пожара, причиной которых стали поджоги. Погибших и пострадавших нет. Виновные лица и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Сгорело помещение архива размером 3х3 м в посёлке Иволгинск Иволгинского района. Здание выгорело изнутри на площади 9 кв.м.



– В ходе дознания предварительно установлено, что неизвестные лица проделали отверстие в стене строения и внесли источник открытого огня внутрь, в результате чего произошло возгорание находящегося внутри имущества, – рассказал начальник отделения дознания и профилактической работы Иволгинского и Тарбагатайского района Дмитрий Шулунов.



Также вчера около 9 часов вечера на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании строящегося дома в Кяхте Кяхтинского района. В результате сгорели полы. Причина ЧМ– также поджог.



В обоих случаях материалы дела будут переданы в полицию для дальнейшего установления виновников пожара.



С начала года в Бурятии зафиксировано 94 пожара, причиной которых стал поджог.



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Он наказывается принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



- Основные причины поджогов – сокрытие ранее совершенного преступления, месть, долги, неразделенное имущество, уничтожение чужого имущества. Стремление совершить поджог в большинстве возникает на почве алкогольного опьянения, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.



Если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб.



Тем, кто когда-либо от кого-то получал угрозы о поджоге, советуем не оставлять их без внимания. Если вы осознаете, что угроза реальна, небеспочвенна, то сообщите о готовящемся преступлении в полицию, участковому. Также можно обратиться в круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия – (8-301-2) 39-99-99.

