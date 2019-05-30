В Усолье-Сибирском рецидивист прятался на чердаке

Его не могли найти несколько месяцев



В конце декабря 2018 года в дежурную часть с заявлением обратилась продавщица одного из киосков города Усолье-Сибирское. Вечером в торговую точку зашёл неизвестный и, демонстрируя нож, потребовал деньги. Усольчанка, опасаясь за свою жизнь, выполнила все требования нападавшего.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Поймать преступника не удавалось на протяжении нескольких месяцев.



На минувшей неделе в дежурную часть поступило сообщение о преступлении. Неизвестный проник в дачный дом, откуда украл бытовую технику на общую сумму в 25 тысяч рублей.



Полицейские установили местонахождение подозреваемого, им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Усольчанин скрывался на чердаке одного из многоквартирных домов. В результате непродолжительной погони его задержали.



Выяснилось, что ранее судимый мужчина, возможно, причастен к совершению декабрьского разбоя. Помимо этого, он подозревается в краже из металлического контейнера, где украл электроинструменты на сумму 40 тысяч рублей.



У задержанного изъято похищенное имущество, а также нож, который использовался при разбойном нападении.



В настоящее время подозреваемый находится под арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

